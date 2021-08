Arbeiter bei Unfall in Rheinmünster schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in Rheinmünster ist ein Arbeiter am Donnerstagmorgen schwer verletzt worden. Er ist aus etwa drei Metern Höhe von einer Maschine gefallen.

Wie die Polizei mitteilte, ist der 23-jährige Mann am Donnerstag gegen 8.30 Uhr am „Victoria Boulevard“ in Rheinmünster aus etwa drei Metern Höhe von einer Maschine gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der 23-Jährige beim Arbeiten von einem Wagen am Fuß getroffen und stürzte. Der Verunglückte wurde schwerverletzt mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.