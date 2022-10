Eltern fordern Abschuss

Aufregung in Rheinmünster-Schwarzach: Füchsin auf Schulgelände hält Dorf auf Trab

Eine Rotfüchsin sorgt derzeit in Rheinmünster für Furore. An der Realschule in Schwarzach ist das Tier bereits Schulgespräch. Eltern fordern den Abschuss, Tierschützer sind auf den Barrikaden.