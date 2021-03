Auto fängt nach Verkehrsunfall in Rheinmünster Feuer

Nachdem eine Fiat-Fahrerin am Montagabend von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, fing ihr Fahrzeug Feuer. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Eine 20-jährige Autofahrerin ist am Montagabend mit ihrem Fiat frontal auf einen Baum geprallt. Daraufhin fing das Fahrzeug an zu brennen. Wie die Polizei mitteilt, war die Fahrerin gegen 22.45 Uhr von der Rheinfähre kommend in Richtung Greffern unterwegs und kam offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab.

Vier Fahrzeuge und rund zwei Dutzend Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheinmünster waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Die leicht verletzte Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Bühl schätzen den entstandenen Sachschaden auf rund 5.000 Euro.