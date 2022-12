Auto prallt in Rheinmünster-Greffern gegen Hausfassade

Ein Auto ist in Rheinmünster-Greffern in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beim Einparken gegen die Hausfassade eines Mehrfamilienhauses in der Mittelstraße gestoßen und hat dabei einen Schaden von etwa 1.000 Euro verursacht. Die Polizei teilte mit, dass als Fahrer nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zwei Männer im Alter von 28 und 41 Jahren in Betracht kommen.

Der bislang noch nicht identifizierte Fahrer verschwand nach dem Unfall zu Fuß und ließ sein Auto vor Ort stehen. Den Polizisten gelang es deshalb, zwei Männer als Tatverdächtige zu ermitteln. Hierbei kam auch heraus, dass die beiden Verdächtigen wohl nach einem Gaststättenbesuch in der Hechtgasse miteinander in Streit geraten waren. Dort soll der ältere auch das Auto des jüngeren Mannes, mit dem später der Unfall verursacht wurde, demoliert haben.

Weil derzeit Informationen zum Fahrer zum Unfallzeitpunkt fehlen, hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Zeugen, die zwischen 23.30 und 2 Uhr den Aufprall gegen die Hausfassade oder den Streit vor der Gaststätte beobachtet haben – insbesondere, wenn sie gesehen haben, wer zum Unfallzeitpunkt gefahren ist – können sich unter (0 72 27) 22 21 bei der Polizei melden.