Bei der Bürgermeisterwahl in Rheinmünster stehen vier Namen auf dem Stimmzettel

Es bleibt dabei: Vier Kandidaten treten bei der Bürgermeisterwahl in Rheinmünster an. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist ging keine weitere Absichtserklärung ein.

Bei der Bürgermeisterwahl in Rheinmünster tritt ein Kandidatenquartett an. Am Montag um 18 Uhr endete die Bewerberfrist.

Als Juliane Oser vom Standesamt/Ordnungsamt eine Minute nach Ende dieser Frist den Rathausbriefkasten öffnete, fand sich keine weitere Absichtserklärung, dass noch jemand ins Rennen um den Chefsessel in der Gemeindeverwaltung einsteigt.

Damit stehen am Sonntag, 6. November, folgende Namen in der Reihenfolge ihres Eingangs auf dem Wahlzettel: Thomas Lachnicht, Frank Tschany, Samuel Speitelsbach – der seine Bewerbung bislang nicht öffentlich gemacht hatte – und Patrick Birnesser.

Thomas Lachnicht hatte schon Mitte des Jahres bekannt gegeben, dass er um das Amt des Rathauschefs kandidieren will. Der gebürtige Baden-Badener mit Wohnsitz in Bühl ist Hauptamtsleiter der Gernsbacher Stadtverwaltung, verheiratet und Vater zweier Kinder.

Frank Tschany ist verheiratet, arbeitet als Zeitungszusteller und ist darüber hinaus in der Hausmeister- und Reinigungsbranche tätig. Der 50-Jährige aus Bühl kandidiert auch in Sulz am Neckar. Dort ist ebenfalls am 6. November Bürgermeisterwahl.

Dauerkandidat Samuel Speitelsbach bemühte sich seit 2019 mehr als 100-mal erfolglos um einen Posten als Rathauschef.

Patrick Birnesser ist in Rheinmünster aufgewachsen. Der Familienvater arbeitet seit 2021 als Abteilungsleiter für Politik, Kommunikation und Bildung beim Bundesverband der Systemgastronomie. Von 2013 bis 2018 war er Persönlicher Referent des OB und Pressesprecher der Stadt Freudenstadt.