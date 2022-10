Die Bürgermeisterwahl in Rheinmünster hat ordentlich Fahrt aufgenommen. Kandidat Frank Tschany aus Bühl warb jetzt vor dem Edeka in Schwarzach um die Wählergunst.

Das Plakat hat Ausstrahlung: Mann mit Hund. Und ebenso zeigen die Flugblätter Frank Tschany mit seiner Hündin Mandy. „Sind Sie ein Hundetrainer?“, fragt prompt ein Mann, der am Infostand des Rheinmünsteraner Bürgermeisterkandidaten vor dem Edeka in Schwarzach vorbeikommt.

Tschany muss passen, nimmt es mit Humor. Aber: Tierschutz und Natur sind ihm ein wichtiges Anliegen, erklärt er, ebenso steht der Naturschutz auf seiner Agenda – und auf dem Kandidaten-Flugblatt.

Frank Tschany wirbt um Stimmen für die Bürgermeisterwahl in Rheinmünster

Ein sonniger Freitagmorgen im Herbst vor dem örtlichen Nahversorger: Viele Rentner sind unterwegs, die Wochenendeinkäufe stehen an. Eine Frau mit Einkaufswagen kommt aus dem Supermarkt, Tschany steuert auf sie zu, wünscht einen „Schönen guten Morgen“. Die Dame schaut skeptisch. Einen Flyer nimmt sie dann allerdings mit.

Wahlkampf ist harte Arbeit. „Keine Zeit“, sagt ein Mann und strebt zum Auto. Es ist nicht die erste Kandidatur für den 50-Jährigen aus Bühl. In Schwanau hatte er seine Premiere bei einer Bürgermeisterwahl, dann folgte Lauf. Schließlich Hasel, eine beschauliche 1.100-Seelen-Gemeinde im Landkreis Lörrach, nun will Tschany in Rheinmünster den Chefsessel im Rathaus erobern.

Mit Fragen kommt kaum jemand zum Bürgermeisterkandidaten

„Ich habe Interesse an diesem Amt und sehe mich nicht als Gag-Kandidat“, betont er. Kandidieren im fortlaufenden Dutzend, wie es zum Beispiel Samuel Speitelsbach aus Ravenstein im Odenwald tut, scheidet für ihn aus. Nicht jeder will an diesem Vormittag einen Flyer.

„Bin nicht von hier“, das bekommt Tschany öfters zu hören. In Lauf war er mit seinem Infostand an einem Samstag vor dem Supermarkt, „da war mehr los“. Große Fragen gibt es offenbar nicht, zumindest werden sie nicht gestellt. Eine junge Mutter mit Kleinkind kommt vorbei, nimmt den angebotenen Flyer: „Gut, dass ich den Namen weiß.“

Frank Tschany punktet mit dem Thema Tierschutz

In einem Fall punktet er auch mit einem seiner Kernthemen: Tierschutz. Dafür gibt es Lob von einer Frau, die selbst in dieser Sparte aktiv ist. Und ein Mann, der gerade Getränke geholt hat, kommt kurz mit Tschany ins Gespräch, als ihm klar wird, dass der in Rheinmünster für das Amt des Bürgermeisters kandidiert: „Dann nehme ich mir das mal mit und lese es durch“, sagt er mit Verweis auf den angebotenen Flyer. Und dann gibt es immer wieder die, die sich offenbar schon entschieden haben. Frauen wie Männer, die schon wissen, wen sie wählen.

Bürgermeisterkandidat Tschany hat dazu noch andere Erfahrungen gemacht: „Viele Leute interessieren sich offenbar nicht für die Bürgermeisterwahl.“ Eigentlich wolle er ja erfahren, wo der Schuh drückt, wo die Probleme in Rheinmünster liegen. Vielleicht ist die Interessenlage auch eine andere, zwei Seniorinnen fachsimpeln am Pflanzenregal über Heidekraut und andere Herbstblüher.

„Ich will ja auch nicht aufdringlich sein“, sagt der Kandidat, der neben Tieren und Natur auch bezahlbaren Wohnraum auf der Agenda hat, Initiativen gegen Arbeitslosigkeit und Armut starten will.

Oft kommen auch Auswärtige, die nicht wählen können

Ein Mann auf einem E-Bike kommt, erneut hat Tschany Pech. „Nicht aus Rheinmünster.“ Viele Menschen hätten wohl auch das Vertrauen in den Staat und in die Politik verloren, berichtet der Kandidat mit Verweis auf Erfahrungen in seinem unmittelbaren Umfeld. Immerhin, eine Frau, die ebenfalls in den Supermarkt will, steuert Tschany an und bittet um ein Flugblatt.

Verändern wolle er auf jeden Fall etwas, angefangen beim Tierschutz bis hin zum Wohnraum. „Ein Bürgermeister hat da andere Möglichkeiten als ein Privatmann.“ Bei seiner Kandidatur in Hasel schrieb eine Zeitung, er besetze wichtige Themen unserer Zeit, erzählt der 50-Jährige.

Ein Mann mit Bart und T-Shirt mit dem Logo der US-amerikanischen Hardrock-Band „Kiss“ kommt vorbei. Tschany grüßt freundlich, bietet sein Flugblatt an. „Das interessiert mich überhaupt nicht“, meint der Hüne. Kurz darauf kommt er aus dem Supermarkt und hält doch noch mal an. Er hoffe, dass es endlich mal einen Bürgermeister gebe, der die Hundesteuer abschaffe. „Den wähle ich!“ Dann könne sich auch ein normaler Mensch endlich wieder einen Hund leisten.