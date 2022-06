Bürgermeisterwahl Rheinmünster: Helmut Pautler tritt nicht mehr an

Am Nachmittag hatte er seine engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert. Seine Amtszeit, die mittlerweile dritte, endet am 31. Januar 2023.

Die Wahl terminierte der Gemeinderat auf Sonntag, 6. November, einen etwaigen zweiten Wahlgang auf 27. November. Die Stelle wird am 15. Juli ausgeschrieben, Bewerbungen sind dann möglich bis zum 10. Oktober. Auf Vorschlag von Pautler weist der Ausschreibungstext darauf hin, dass der Amtsinhaber nach 24 Jahren sich nicht mehr bewirbt.

Pautler ist seit 1998 Bürgermeister in Rheinmünster. In seine bisherige Amtszeit fallen die Entwicklung des Baden-Airpark mit Flughafen und Gewerbepark, Ausweisungen von Gewerbe- und Wohnbaugebieten, die Ansiedlung von Unternehmen, der Bau der Vereinssporthalle in Schwarzach, Neubauten und Modernisierungen von Kindergärten und Schulen sowie die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes in Schwarzach.

Erster Bürgermeister-Kandidat hat sich bereits gemeldet

Der mittlerweile 61-Jährige habe sich mit seiner Familie beraten und nach reiflicher Überlegung gegen eine erneute Kandidatur für eine weitere Amtszeit von acht Jahren entschieden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. „Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt zu gehen“, so Pautler. Bis zum Ende seiner Amtszeit werde er sich weiterhin mit Engagement für die Gemeinde einsetzen.

Ein erster Kandidat hat sich bereits gemeldet: Der 35-jährige Thomas Lachnicht ist CDU-Mitglied, tritt aber als unabhängiger Kandidat an. Aktuell ist er Hauptamtsleiter in Gernsbach.