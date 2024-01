Grenzkontrollen

Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden und in Neuried fest

Zwei Straftäter hat die Bundespolizei am Donnerstag bei der Einreise nach Deutschland am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden und an der Bundesgrenze in Neuried festgenommen.