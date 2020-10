Einsatz gegen Corona? Darum landeten Flugzeuge der Luftwaffe am Baden Airpark

Zwei Flugzeuge der Luftwaffe landen am Baden-Airpark. Schnell verbreitet sich ein Video in Facebook – und die Diskussionen der Nutzer beginnen. Die Corona-Pandemie wird als möglicher Grund genannt. Was ist wirklich passiert?

Der Airbus A400M ist ein Flugzeug mit gigantischen Ausmaßen. 45 Meter Länge, 42 Meter Spannweite, dazu vier große Propeller-Triebwerke. Bis zu 37 Tonnen Ladung kann das Ungetüm aufnehmen. Wo diese Militärflieger aufkreuzen, sorgen sie für Aufsehen. So auch am Baden Airpark in Rheinmünster-Söllingen.

Dort landen vor ein paar Tagen gleich zwei der Militärflieger der Luftwaffe und parken hintereinander an der Seite des Rollfelds. Die Laderampen gehen auf, mehrere Militär-Geländewagen und -Transporter werden entladen. Auch die Polizei ist vor Ort und begleitet den Konvoi.

Mit Anhängern und Containern verlassen die Fahrzeuge den Flugplatz. All das würde in normalen Zeiten wohl nicht weiter für Trubel sorgen. Doch durch die Corona-Pandemie bekommen Videos von Militäreinsätzen in Deutschland deutlich mehr Aufmerksamkeit – und werden kontroverser diskutiert.