Der Baden-Airpark ist der zweitgrößte Verkehrsflughafen in Baden-Württemberg. Welche Ziele steuert er an und welche Airlines fliegen? Eine Übersicht.

Wer ins inner- oder außereuropäische Ausland fliegen will, muss nicht unbedingt nach Frankfurt oder Stuttgart. Mit dem Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) in Rheinmünster hat die Region ihren eigenen. Und der bietet Flüge zu zahlreichen Zielen an.

Der Baden-Airpark ist der zweitgrößte Verkehrsflughafen in Baden-Württemberg. Im vergangenen Jahr fertigte der FKB 1.743.808 Passagiere ab. Das waren kanpp ein Drittel mehr Fluggäste als im Jahr zuvor.

Allgemeine Informationen

Alle Ziele, die der FKB anbietet, sind per Direktflug erreichbar. Passagiere müssen also nicht umsteigen oder zwischenlanden, um weitere Fluggäste zusteigen zu lassen. Die acht Fluggesellschaften am Baden-Airpark bieten Ziele in 15 verschiedene Länder an, teils sogar mehrere Flughäfen.

Neben europäischen Urlaubszielen hat der Flughafen seit dem Sommer 2020 auch Marokko im Programm. Die Stadt Fès wurde zuerst aufgenommen, mittlerweile sind es zwei weitere Ziele in dem nordafrikanischen Land.

Mit jeweils sechs Reisezielen sind zwei der beliebtesten Reiseziele am Mittelmeer auch am Baden-Airpark Spitzenreiter: Italien und Spanien. Dahinter folgen die griechischen Inseln mit vier Zielflughäfen. Den dritten Platz teilen sich Kroatien und Marokko mit jeweils drei Zielen.

Italien: sechs Ziele

Auf dem italienischen Festland haben Urlauber die Auswahl zwischen dem Flughafen Mailand-Bergamo im Norden, Bari an der Adriaküste im Osten und der Stadt Lamezia Terme in der südlichen Region Kalabrien.

Drei weitere Zielflughäfen befinden sich auf den italienischen Mittelmeerinseln: Palermo und Trapani auf Sizilien und Cagliari auf Sardinien.

Spanien: sechs Ziele

Auch in Spanien gibt es drei Ziele auf dem Festland. Das sind Barcelona-Girona im Nordosten nahe der Costa Brava, Alicante im Osten an der Costa Blanca sowie Malaga in der südlichen Region Andalusien an der Costa del Sol.

Der Baden-Airpark steuert auch Flughäfen auf den spanischen Inseln an. Der Klassiker für Party-Urlauber ist der Flug nach Palma de Mallorca. Für Flüge bietet die Airline Condor ab dem 19. Mai Sonderkonditionen an, wie der Flughafen mitteilte. Jeweils dienstags und sonntags gibt es einen freien Mittelsitz, ein zusätzliches Freigepäck und ein kostenfreies Sportgepäck – sowohl mit der Economy Class als auch mit der Business Class.

Außerdem bietet der FKB Flüge zu den beliebten Kanarischen Inseln an. Im Programm sind derzeit Fuerteventura und der Flughafen Las Palmas auf Gran Canaria.

Griechenland: vier Ziele

Von Rheinmünster aus kann man auch auf die griechischen Inseln fliegen. Vier von ihnen hat der Baden-Airpark im Sommer im Angebot: Kreta, Korfu, Kos, Rhodos.

Die Inseln sind teilweise auch noch Teil des Winterflugplans, der ab dem 27. Oktober gilt. Am 28. Oktober fliegt der Baden-Airpark Rhodos an und bis zum 1. November Kreta.

Kroatien und Marokko: drei Ziele

Das erste von drei Zielen in Kroatien ist Dubrovnik an der Adriaküste im Süden des Landes. Dessen charakteristische Altstadt ist nicht nur bei Touristen beliebt. Sie diente auch als Filmkulisse für die Fantasy-Serie „Game of Thrones“. Weitere Ziele sind Zadar in der Region Dalmatien sowie die Hauptstadt Zagreb im Landesinnern.

Nach Marokko bietet der FKB Flüge nach Agadir an, eine Stadt im Westen des Landes an der Atlantikküste. Auch Fès, die inoffizielle Kulturhauptstadt des Landes, sowie die Hafenstadt Tanger an der Straße von Gibraltar hat der Baden-Airpark im Programm.

Alle Ziele nach Ländern

Bosnien und Herzegowina: Banja Luka

Banja Luka Bulgarien: Sofia

Sofia Griechenland: Kreta, Korfu, Kos, Rhodos

Kreta, Korfu, Kos, Rhodos Italien: Bari, Cagliari (Sardinien), Lamezia Terme, Mailand-Bergamo, Palermo (Sizilien) Trapani (Sizilien)

Bari, Cagliari (Sardinien), Lamezia Terme, Mailand-Bergamo, Palermo (Sizilien) Trapani (Sizilien) Kroatien: Dubrovnik, Zadar, Zagreb

Dubrovnik, Zadar, Zagreb Marokko: Agadir, Fès, Tanger

Agadir, Fès, Tanger Montenegro: Tivat

Tivat Nordmazedonien: Skopje

Skopje Portugal: Faro, Porto

Faro, Porto Rumänien: Sibiu/Hermannstadt, Timisoara/Temeswar

Sibiu/Hermannstadt, Timisoara/Temeswar Schweden: Stockholm-Arlanda

Stockholm-Arlanda Serbien: Belgrad

Belgrad Spanien: Alicante, Barcelona-Girona, Fuerteventura, Gran Canaria/Las Palmas, Malaga, Palma de Mallorca, Valencia

Alicante, Barcelona-Girona, Fuerteventura, Gran Canaria/Las Palmas, Malaga, Palma de Mallorca, Valencia Türkei: Antalya

Antalya Vereinigtes Königreich: Edinburgh, London-Stansted

Alle Ziele nach Fluggesellschaft

Condor: Palma de Mallorca

Palma de Mallorca Corendon Airlines: Antalya

Antalya Enter Air: Fuerteventura, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Kreta, Kos, Rhodos

Fuerteventura, Gran Canaria, Palma de Mallorca, Kreta, Kos, Rhodos Eurowings: Palma de Mallorca

Palma de Mallorca Freebird Airlines: Antalya

Antalya Mavi Gök Airlines: Antalya

Antalya Ryanair: Agadir, Alicante, Barcelona-Girona, Bari, Banja Luka, Cagliari, Dubrovnik, Faro, Fès, Korfu, Lamezia Terme, London-Stansted, Mailand-Bergamo, Málaga, Palma de Mallorca, Palermo, Porto, Sofia, Stockholm-Arlanda, Tanger, Trapani, Valencia, Zadar, Zagreb

Agadir, Alicante, Barcelona-Girona, Bari, Banja Luka, Cagliari, Dubrovnik, Faro, Fès, Korfu, Lamezia Terme, London-Stansted, Mailand-Bergamo, Málaga, Palma de Mallorca, Palermo, Porto, Sofia, Stockholm-Arlanda, Tanger, Trapani, Valencia, Zadar, Zagreb Wizz Air: Belgrad, Sibiu, Skopje, Timisoara, Tirana

