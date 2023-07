Polizei verhaftet drei Straftäter in Rheinmünster, Offenburg und Kehl

Drei Festnahmen haben sich am Dienstag am Flughafen Rheinmünster, in Offenburg und Kehl ereignet. Die Beamten brachten zwei der Männer ins Gefängnis.

Am Dienstag

Die Beamten der Bundespolizei haben am Dienstag in Rheinmünster, Offenburg und Kehl drei gesuchte Straftäter verhaftet. Wie die Polizei mitteilte, erschien am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden ein 52-jähriger Mann zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Belgrad.

Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen unerlaubten Aufenthalts ohne erforderlichen Aufenthaltstitel. Der Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 1.577 Euro bezahlen und damit einen Gefängnisaufenthalt abwenden.

Gegen Abend verhafteten Polizeibeamte einen 35-Jährigen im Offenburger Stadtgebiet. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen besonders schweren Diebstahls. Er wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 1 Woche in das Gefängnis eingeliefert. Da er zusätzlich noch eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich trug, erwartet ihn eine weitere Anzeige.

Weitere Festnahme in Kehl

In der Nacht erfolgte dann die Festnahme eines 26-Jährigen in Kehl. Die Beamten trafen nach der Einreise aus Frankreich an der Tram-Haltestelle auf den Mann. Gegen ihn bestand ein Sicherungshaftbefehl aufgrund Fluchtgefahr.

Der Mann war im Juli 2019 rechtskräftig wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt worden. Das Amtsgericht hatte die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Er hätte sich jedoch regelmäßig bei seiner Bewährungshilfe melden müssen.

Der Mann war jedoch untergetaucht und sein Aufenthaltsort unbekannt. Die Beamten brachten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in das Gefängnis.