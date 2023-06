Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus mit Sachbeschädigung ist es in Rheinmünster gekommen. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf.

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Freitag, 9. Juni, und Mittwoch, 14. Juni, in ein Einfamilienhaus in der Edmonton Avenue in Rheinmünster eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, klauten die Diebe Besitztümer in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Die Polizei bittet nun um Hinweise und sucht Zeugen, die den Einbruch gesehen haben.