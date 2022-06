Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden startet ohne Probleme in die Pfingstferien

Wie überall in Deutschland begannen auch am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden die Pfingstferien mit vollen Maschinen. Während andere Flughäfen teilweise Abfertigungsprobleme meldeten, lief es am Baden-Airpark dagegen ohne Probleme.

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) gab es zu Pfingsten keine nennenswerten Verspätungen oder Wartezeiten. Dies gab der Baden-Airpark am Dienstag in einer Mitteilung bekannt. Lediglich ein Abflug musste wegen Wetters storniert werden.

„Die Anstrengungen zur optimierten Zusammenarbeit in den letzten Wochen und die hohe Einsatzbereitschaft der eigenen Mitarbeiter, der Luftsicherheitskräfte und der Bundes- und Landespolizei zeigen, dass trotz hohem Aufkommen und verspäteter Ankünfte am FKB ein hoher Servicelevel gehalten werden kann“, sagt der Geschäftsführer Uwe Kotzan.

„Alle Beteiligten am Flughafen haben sich entsprechend gut vorbereitet, was auch für die Passagiere zutrifft, die überwiegend rechtzeitig erschienen sind und notwendige Unterlagen griffbereit hatten“, weiß Eric Blechschmidt, Verkehrsleiter am Flughafen.

„Nach zwei Jahren Pandemie sehen wir gerne wieder einen Ansturm. Die Menschen freuen sich darauf, endlich wieder reisen zu können. Da soll es am Flughafen reibungslos laufen.“

FKB im Jubiläumsjahr weiter auf Höhenflug

Die positive Entwicklung am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden halte an, heißt es weiter. Nach dem Rekordergebnis bei den Passagierzahlen im April habe sich der Mai ebenfalls besser als der Vergleichsmonat im Jahr 2019 entwickelt.

Außerdem gab der FKB bekannt, dass mit über 130.000 abgefertigten Fluggästen im Mai das bisherige Rekordergebnis aus dem Jahr 2012 von 130.870 Passagieren nur knapp verfehlt wurde. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 seien sogar 6,8 Prozent mehr Passagiere abgefertigt worden.

Auch die Flugbewegungen hätten ebenfalls zugenommen. Laut Baden-Airpark lagen sie im Mai bei 3.884 und damit 23 Prozent über dem Vergleichsmonat aus 2019. Auch bei der Luftfracht habe es ordentlich Zuwächse gegeben. Mit 144 Tonnen lag der vergangene Mai sogar 47 Prozent über 2019.