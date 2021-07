Wer seinen Urlaub gerne möglichst nah an der Natur verbringt, für den ist das Freizeitcenter Oberrhein in Rheinmünster die richtige Adresse. Besonders Familien und Sportbegeisterte kommen hier zum Zug.

Der Camping-, Ferien- und Erholungspark Freizeitcenter Oberrhein schmiegt sich zwischen Rhein, Kriegersee und Rheinniederungskanal in die ehemalige Auen-Landschaft. Das Doppelherz der 360.000 Quadratmeter großen familiengerechten Anlage bilden zwei Badeseen, aus denen vor Jahrzehnten noch Kies gebuddelt wurde.

Die DLRG und hauseigene Bademeister überwachen im Sommer den Badebetrieb. Hunde müssen an der Leine bleiben, dürfen nicht an den Strand, in die Seen, in die Sanitärgebäude oder in den SB-Markt.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Im Restaurant „Seeblick“ steht badische Küche auf der Speisekarte. Das Restaurant „Zur Theke“ hat sich italienischen Spezialitäten verschrieben, die auch ausgeliefert werden. Am Badesee Nord steht eine Strandbar mit Bierwagen.

Badeseen in der BNN-Region im Überblick In der BNN-Region gibt es viel zu entdecken und zu erleben. Badeseen und Baggerseen ziehen Sonnenanbeter, Schwimmer, Wassersportler, Familien und Spaziergänger im Sommer besonders an. In unserer Übersicht stellen wir eine Auswahl an Badeseen in der Region vor. Was ist am See geboten? Was gilt es zu beachten? All diese Fragen wollen wir hierbei beantworten.

Ausflug zum Freizeitcenter Oberrhein: Das kostet der Eintritt

Das Tagesticket für Erwachsene kostet vier Euro, Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren zahlen drei Euro. Es können auch Zehnerkarten erworben werden. Mit der Tageskarte sind alle Angebote der Anlage nutzbar. Übernachtungsgäste können für sieben Euro eine Tages-Angelkarte für den Angelsee kaufen. Das Freizeitcenter ist ganzjährig geöffnet.

Weg zum Freizeitcenter Oberrhein: Adresse, Anfahrt und Parken

Das Freizeitcenter Oberrhein mit seinen zwei integrierten Badeseen samt Kinderstrand und Spielplatz befindet sich in Rheinmünster-Stollhofen, Am Campingpark 1. Die Anlage existiert seit 1975. Sie wurde kontinuierlich ausgebaut.

Anfahrt und Parkmöglichkeiten

Am bequemsten ist die Anfahrt über die Autobahn A5, von Norden kommend Ausfahrt Baden-Baden/Iffezheim, von Süden kommend Ausfahrt Bühl. Ab dem Kreisverkehr in Stollhofen ist der Weg ausgeschildert.

Für Tagesgäste gibt es links vor dem Haupteingang einen kostenlosen Parkplatz für Autos.

Freizeitcenter Oberrhein: Camping-Möglichkeiten und Mietangebote

Um die beiden Seen auf der großen Anlage gruppieren sich die Angebote des Centers. In der Hauptsaison tummeln sich mehrere Tausend Menschen auf dem Gelände: Rund 50 Prozent der Gäste sind Dauercamper mit Jahresverträgen (500 Stellplätze).

Die andere Hälfte geht auf das Konto von Tagesgästen oder Touristen, die in Wohnwagen, Reisemobilen, Minilodgen, Mobilheimen, Bungalows, Ferienhäusern oder Zelten übernachten. Wer kein eigenes Dach über dem Kopf mitbringt, kann unter diversen Mietangeboten wählen, die bis zum Ferienhaus mit Garten, Terrasse und Sauna reichen. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Freizeitcenters.

Sportliche Angebote im Freizeitcenter Oberrhein

Die sportliche Seite des Urlaubs genießt im Freizeitcenter einen hohen Stellenwert. Schwimmen, Tennis, Tischtennis, Minigolf, Beachvolleyball und Fußball sind möglich. Anfänger können am Badesee das Windsurfen erlernen. Dort werden auch Kanus, Boards und Elektroboote verliehen. Fortgeschrittene surfen am benachbarten Kriegersee (auch Oberrheinsee genannt), mit seinen 86 Hektar einer der größten Baggerseen der Region.

Ein eigener, schwimmender Bootssteg ermöglicht den Segelsport. Selbst Golfer kommen auf ihre Kosten: Bis zum Baden Hills Golf und Curling Club am Regionalflughafen Söllingen ist es nicht weit. Geführte Kanutouren in den umliegenden Rheinauen, Wanderwege und der internationale Radfernweg - die Veloroute beidseits des Rheins - komplettieren die Offerten für mehr Fitness in der Freizeit.

Spiel und Spaß für Kinder im Freizeitcenter Oberrhein

Und ganz wichtig für Eltern: Kindern und Jugendlichen bietet das Center in Kooperation mit der Erzdiözese Freiburg breit gefächerte Animation an: Wasserspiele, Sportturniere, Basteln, Theatergruppen, Bücher- und Spieleverleih sowie Familiengottesdienste - all das steht auf dem Programm der sogenannten „Campingkirche“.

Auf der Seesternbühne unterhalten regelmäßig Musiker und spielen zum Tanz auf. Weitere Kurzweil versprechen Ausflüge nach Straßburg, Baden-Baden, Karlsruhe, in den Europa-Park Rust und auf die Schwarzwaldhochstraße. Alle diese Ziele liegen nur überschaubare Autominuten vom Ferienpark entfernt.