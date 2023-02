Eine ungewöhnlich hohe Zahl von Zugriffen hat die Verantwortlichen beim Flughafen Karlsruhe/Baden (FKB) am Donnerstagvormittag dazu veranlasst, ihre Webseite für drei Stunden vom Netz zu nehmen. Wegen eines vermuteten Hackerangriffs war der Internetauftritt des FKB für mehrere Stunden nicht zu erreichen. Der Flugbetrieb war nach Angaben von Geschäftsführer Uwe Kotzan nicht betroffen.

Bei einem so genannten DDoS-Angriff (distrubuted denial of service) wird ein Server von so vielen Anfragen bombardiert, dass das System sie nicht mehr bewältigen kann und droht zusammenzubrechen. Es ist bereits der zweite Hackerangriff innerhalb nur weniger Wochen. Bereits Ende Januar war der FKB schon einmal Ziel einer Attacke.

Auch andere Flughäfen betroffen

Damals steckten, nach Angaben von FKB-Geschäftsführer Uwe Kotzan, politische Motive hinter dem Angriff. „Es war der Tag, an dem die Bundesregierung ankündigte, Leopard-Panzer in die Ukraine schicken zu wollen“, so Kotzan.

Offenbar war der FKB nicht der einzige betroffene Flughafen. Auch Düsseldorf und Dortmund sollen am Vormittag zeitweise betroffen gewesen sein. Abgeschaltet wurde auch die Webseite des Regionalflughafens Erfurt/Weimar.