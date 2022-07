Warnung vor Rauchgasen

Heuballen gehen bei Rheinmünster-Stollhofen in Flammen auf: Polizei vermutet Brandstiftung

In der Nacht zum Sonntag sind in der Nähe von Rheinmünster-Stollhofen insgesamt 17 Heuballen in Flammen aufgegangen. Laut Polizei wird Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Anwohner wurden wegen der starken Rauchentwicklung gewarnt.