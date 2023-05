Kollision in Rheinmünster endet mit rund 50.000 Euro Sachschaden

Ein 21-Jähriger hatte am Sonntag in Rheinmünster die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos missachtet. Die folgende Kollision endete mit einem Totalschaden.

Ein Verkehrsunfall hatte am späten Sonntagabend auf der K 3759 in Rheinmünster einen Sachschaden von rund 50.000 Euro zur Folge. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer gegen 23 Uhr in Richtung Flughafen unterwegs.

Als der 21-Jährige an der Einmündung zur Hauptstraße nach links abbiegen wollte, übersah er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Fahrers.

Bei der folgenden Kollision entstand ein enormer Sachschaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.