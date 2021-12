Kollision: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten bei Rheinmünster

Eine Autofahrerin ist am Dienstagabend auf der L75 von Stollhofen kommend in Fahrtrichtung Greffern gefahren. Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, wollte die Seniorin im Einmündungsbereich zur K3735 gegen 18.45 Uhr nach links in Richtung Schwarzach abbiegen.

Beim Abbiegevorgang stieß sie mit einer entgegenkommenden 62-jährige Autofahrerin frontal zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Verkehrsteilnehmerinnen verletzt und nach der Erstversorgung mit einem Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die Fahrbahn bis zur Räumung der Unfallstelle gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Rheinmünster war mit 20 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt.