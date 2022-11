48-Jähriger kommt von L85 ab und prallt gegen anderes Auto

Die L85 zwischen Oberbruch und Schwarzach musste am Samstagnachmittag zwischenzeitlich gesperrt werden. Grund dafür war ein Unfall, den ein Betrunkener auslöste.

Ein 48-Jähriger fuhr am Samstagnachmittag auf der L85 von Oberbruch kommend in Richtung Schwarzach. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von knapp 1,6 Promille kam der mutmaßliche Unfallverursacher nach rechts von der Fahrbahn ab.

Beim Versuch gegenzulenken soll er laut Polizei auf die gegenüberliegende Fahrbahn gekommen sein und dabei seitlich mit einem Auto auf der Gegenfahrbahn zusammengeprallt sein.

L85 am Samstagnachmittag für mehr als eine Stunde gesperrt

Dabei kamen beide Fahrzeuge von der Straße ab und im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde leicht verletzt und kam im Anschluss in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L85 etwas mehr als eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.