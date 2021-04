Mallorca-Reisende stehen in Rheinmünster Schlange - dabei lässt es sich auch zu Hause erholen

Viele Urlauber wehren sich gegen das schlechte Image ihres Mallorca-Trips in Corona-Zeiten. Aber sind solche Ausflüge wirklich nötig?

Sommer, Sonne, Strand und Meer – selten zuvor dürfte die Sehnsucht danach bei Vielen wohl so groß gewesen sein wie in diesen Tagen. Gerade deshalb fühlt sich die Renaissance der Mallorca-Flüge bei manchem vielleicht fast wie ein Sechser im Lotto an. Schließlich scheinen sich Urlaubsgefühle doch schon seit Monaten total verflüchtigt zu haben.

Aber mal ehrlich: Eigentlich sollten wohl verdiente freie Tage in zugegeben herrlicher Umgebung doch ganz unbeschwert zu genießen sein. Bei einem Trip auf die Lieblingsinsel der Deutschen ist dies momentan allerdings nur schwer vorstellbar.

Klar, wenn jemand dort ein eigenes Haus hat oder Familienangehörige besucht, steigt wohl das Verständnis für solch eine Reise. Dennoch: Gastronomie und Hotels laufen alles andere als im Normalbetrieb, die Corona-Regeln sind streng und am Abend fährt das öffentliche Leben weit herunter. Und: Mit Zeitdruck müssen die Reisenden gut umgehen können.