Mann versteckt am Flughafen Rheinmünster Drogenersatz in Schuhen

Die Polizei hat am Flughafen Rheinmünster bei einem Mann am Samstag mehrere Drogenersatztabletten gefunden. Der 46-Jährige verpasste daraufhin seinen Flug.

An der Gepäckkontrolle des Flughafens in Rheinmünster ist am Samstagmittag ein Mann aufgeflogen, der Subutex-Tabletten in seinen Schuhen versteckte. Wie die Polizei mitteilte, dienen die Pillen als Drogenersatz.

Der 46-Jährige war kurz vor seinem Flug zur Gepäckkontrolle erschienen. Dort entdeckte ein Luftsicherheitsassistent die illegale und in Folie eingepackte Fracht. Als die Polizei den Mann durchsuchte, fand sie in seinem Handgepäck weitere Pillen. Insgesamt hatte der 46-Jährige 35 Subutex-Tabletten bei sich.

Nun laufen die Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem verpasste der Mann wegen der Durchsuchung seinen Flug.