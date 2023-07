Seit 2009 gibt es den Zacker- und Pullingwettbewerb in Rheinmünster-Stollhofen. Worauf kommt es beim Traktorfahrer an?

Wettbewerb in Rheinmünster

Max Seiler aus Oberbruch ist neuer Stollhofener Dorfmeister im Zackern. Er verwies bei der offenen Dorfmeisterschaft der Zacker- und Schlepperfreunde Rheinmünster die beiden Lokalmatadoren Marco Friedmann und Lothar Seifried auf die Plätze. Die aufgrund der Trockenheit ungewöhnlich schwierigen Bodenverhältnissen erforderten von den Teilnehmern viel Fingerspitzengefühl beim Umgang mit den Pfluggeräten. Am Ende trennten Sieger und Platzierte nur wenige Punkte.

Ein lockerer Spruch und die Folgen

Seit 2009 richten die Zacker- und Schlepperfreunde eine Dorfmeisterschaft im Leistungspflügen nach den Richtlinien des Deutschen Pflügerrats e.V. aus. Maurice Nöltner aus Schwarzach hatte seinerzeit mit seinem legendären Spruch „Zackere kon doch jeder Dubber“ den Anstoß für den Zackerer-Wettbewerb in Rheinmünster gegeben. Zugelassen sind aber nur Pflüge ohne hydraulische Hilfsmittel oder sonstige technische Hilfsmittel. „Wir fühlen uns der ursprünglichen Zacker-Tradition verpflichtet“, betonte Valentin Metzinger, der Vorsitzende der Schlepperfreunde, am Rande der Veranstaltung.

„Die Akteure sind heute nicht zu beneiden“, betonte Werner Geißler, der neben Stefan Zoller, Dionys Metzinger, Christoph Droll und Alfred Müller als Richter für die Bewertung der Leistungen auf den 720 Quadratmeter großen Parzellen zuständig war. Wie erwartet, stellten die trockenen Böden alle Konkurrenten vor große Herausforderungen. „Die leichteren Pfluggeräte ohne Schare kommen in den Boden gar nicht richtig rein“, erklärte Geißler schon wenige Minuten nach Beginn des Wettkampfs. Dionys Metzinger bescheinigte den von ihm zu bewertenden Protagonisten insgesamt aber gute Ergebnisse. Seiner Meinung nach spielten die schwierigen Bodenverhältnisse eher den Besitzern hochwertiger Pfluggeräte in die Karten: „Je anspruchsvoller der Boden, desto mehr Bedeutung kommt der Qualität der Gerätschaften zu“, fasst er seine Wettbewerbseindrücke in Stollhofen zusammen.

Trockenheit macht zu schaffen

Im ersten Arbeitsschritt war das Ziehen der sogenannten Spaltfurche auf der 60 mal 12 Meter großen Parzelle die erste Herausforderung für die hoch motivierten Teilnehmer. War diese Hürde genommen, behinderten die harten Bodenschollen ein gleichmäßiges Durchziehen der den festen Grund horizontal schneidenden Pflugschar. „Da ist es auch extrem schwierig, das Höhenniveau zu halten“, erklärte Metzinger aus eigener Zacker-Erfahrung.

Im weiteren Verlauf des Wettkampfs galt es in erster Linie eine gleichbleibende Breite des bearbeiteten Feldes beizubehalten und dabei darauf zu achten, dass der aufgeworfene Boden jeweils eine einheitliche Höhe aufweist. Neben der Beschaffenheit der Spaltfurche wurden außerdem der Zusammenschlag des aufgeworfenen Bodens, die Schlussfurche und verschiedene Faktoren der Bodenbearbeitung bewertet. Marco Friedmann aus Stollhofen, der in der Endwertung auf den zweiten Platz kam, begegnete den widrigen Verhältnissen auf dem Feld beispielsweise mit mehrmaligen Nachjustieren der Pflugeinstellungen am Ober- und Unterlenker.

Beim Pullingwettbewerb siegte in der Wertung bis 2,5 Tonnen Benjamin Bertsch aus Lichtenau vor Nils Hertle (Lichtenau) und Roland Schell (Hügelsheim). In der Klasse bis 3,5-Tonnen war Patrick Hertle aus Lichtenau nicht zu schlagen. Er verwies Toni Schwan (Malsch) und Sandro Rapp (Stollhofen) auf die Plätze. In der Königsklasse für die Traktoren bis 4,5 Tonnen gab es mit Justin Prätorius auf seinem Massey Ferguson 595 einen einheimischen Sieger. Auf die Plätze kamen Sam Braun aus Schwarzach und Felix Hertle aus Ulm.

Stefanie Dietrich gewinnt Schäferlauf

Den mit viel Spannung erwarteten Schäferlauf über ein abgeerntetes Stoppelfeld entschied Stefanie Dietrich für sich. Vanessa Metzinger wurde Zweite und Luisa Schechinger Dritte. Die drei Erstplatzierten erhielten Einkaufsgutscheine, die Siegerin zudem noch einen Gutschein für eine medizinische Fußpflege. Erstmals beim Stollhofener Zackerfest konnten Traktorbesitzer die wahre Motorenstärke ihres Schleppers testen lassen. Ein an die jeweilige Zapfwelle angeschlossenes Messgerät bestimmte die Leistungsfähigkeit der Motoren. Lucas Volz aus Leiberstung stand mit nahezu 100 Pferdestärken am Ende an der Spitze der Rangliste. Insgesamt zählten die Veranstalter beim Schleppertreffen knapp 200 teils historische Traktoren und Schlepper auf dem zwischen Stollhofen und Greffern gelegenen Festgelände.