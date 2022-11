Die Amtszeit von Thomas Lachnicht, dem neuen Bürgermeister von Rheinmünster, beginnt am 1. Februar 2023. Bis dahin bleibt Helmut Pautler an der Spitze der Verwaltung.

Die Amtszeit des neuen Bürgermeisters Thomas Lachnicht beginnt am 1. Februar 2023. Bis dahin steht noch Helmut Pautler an der Spitze der Gemeindeverwaltung von Rheinmünster. Ende Juni hatte der 61-Jährige angekündigt, für eine weitere Amtszeit nicht mehr zu kandidieren. Es sei jetzt der richtige Zeitpunkt zu gehen.

Pautler stammt aus der Pfalz und hatte sich 1998 gegen damaligen Amtsinhaber Klaus Droll durchgesetzt. 2006 und 2014 wurde er jeweils wiedergewählt. In allen drei Wahlen setzte er sich im ersten Wahlgang durch.

In seine Amtszeit fallen unter anderem die Entwicklung des Baden-Airparks mit Flughafen und Gewerbepark, der Bau der Vereinssporthalle in Schwarzach, Neubauten und Modernisierungen von Kindergärten und Schulen sowie die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes in Schwarzach.