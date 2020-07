Erster Start ist für den 31. Oktober geplant

Neue Verbindung für den Baden-Airport: Mit „Green-Airlines” ab Herbst per Direktflug nach Berlin

Vom Baden-Airport ohne Umsteigen nach Berlin: Ab Herbst soll es wieder Direktflüge in die Bundeshauptstadt geben. Eine Karlsruher Luftlinie will Geschäftsleute und Touristen in die Hauptstadt fliegen - und das umweltschonender als mit dem ICE.