Ein Ohr für die Bürger

Der 35-jährige Patrick Birnesser möchte rund 3.000 Haushalte in Rheinmünster besuchen

Patrick Birnesser ist einer von vier Kandidaten, die am kommenden Sonntag zur Bürgermeisterwahl in Rheinmünster antreten. Bis dahin will der 35-Jährige etwa 3.000 Haushalte besucht und die Bürger gefragt haben, wo sie der Schuh in der Kommunalpolitik drückt.