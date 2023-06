Polizei nimmt Straftäter am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden fest

Die Beamten der Bundespolizei haben am Samstag einen 47-Jährigen in Rheinmünster verhaftet. Der Mann wurde wegen Trunkenheit am Steuer gesucht.

Die Beamten der Bundespolizei haben am vergangenen Wochenende einen gesuchten Straftäter in Rheinmünster verhaftet. Nach Angaben der Polizei nahmen die Beamten einen 47-Jährigen am Samstagmorgen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden fest.

Bei einer lagebildabhängigen Kontrolle eines Fluges aus Italien stellten sie den gesuchten Straftäter fest. Gegen den 47-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann bezahlte die Geldstrafe und konnte somit eine 25-tägige Haftstrafe abwenden.