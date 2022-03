Spart Geld und ist gut für die Umwelt

Rauch Landmaschinenfabrik aus Rheinmünster-Söllingen will jede Pflanze bedarfsgerecht düngen

High-Tech auf dem Acker – dafür steht die Rauch Landmaschinenfabrik GmbH in Rheinmünster-Söllingen. Mit ihrer Dosiertechnologie möchten sie in absehbarer Zeit jede einzelne Pflanze so düngen, wie diese es braucht.