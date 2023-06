Rheinmünster: Alkoholisierte Fluggäste werden festgenommen

Ein 52-jähriger Fluggast und sein Begleiter sind am Montag von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Zuvor fingen sie einen Streit im Check-Inn an.

Wegen eines zu hohen Gepäckgewichts ist es am Montagabend am Flughafen in Rheinmünster zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 52-Jährigen und den Mitarbeitern am Chek-Inn-Schalter gekommen.

Nachdem die Situation zu eskalieren drohte, wurde die Polizei hinzugerufen. Den Beamten gelang es zunächst nicht, die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Auseinandersetzung am Flughafen: Fluggäste werden des Platzes verwiesen

Die Polizisten sprachen dem angetrunkenen 52-Jährigen sowie seinem ebenfalls alkoholisierten 44-jährigen Begleiter einen Platzverweis aus. Dieser Aufforderung kamen beide nicht nach.

Der 52-Jährige fing an, Gegenstände herumzuwerfen. Beide Männer wurden anschließend in Gewahrsam genommen.