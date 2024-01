Autofahrerin fährt in Rheinmünster ungebremst auf parkenden Pkw auf

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag ist die Fahrerin eines Pkws leicht verletzt worden. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Am Donnerstagvormittag ist es zu einem Verkehrsunfall in der Rheinstraße gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg befuhr eine 31-jährige Fahrerin eines Pkw gegen 9 Uhr die Rheinstraße in Fahrtrichtung L75, als sie dem Anschein nach ungebremst auf ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto auffuhr.

Die 31-Jährige wurde vermutlich durch die tief stehende Sonne geblendet, teilte das Polizeipräsidium Offenburg mit.

Die Frau wurde leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.