Ein 60-Jähriger hat vor zwei Wochen sein Auto in einem ausgeschilderten Naturschutzgebiet in Rheinmünster abgestellt und dort zurückgelassen.

Ein 60-jähriger Mann hat vor zwei Wochen sein Auto in einem ausgeschilderten Naturschutzgebiet in Rheinmünster abgestellt und dort zurückgelassen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Auto am Mittwoch gegen 8.30 Uhr abgeschleppt. Bei dem Autobesitzer soll es sich um einen verreisten Fluggast handeln.

Beide Kennzeichen vom Auto entfernt

Unbekannte Personen haben in der Zwischenzeit beide Kennzeichen des Fahrzeugs entfernt. Die Beamten des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster haben weitere Ermittlungen in die Wege geleitet.