Rheinmünster: Bewohner werden wegen Brand evakuiert

Am Dienstag ist es in Söllingen zu einem Kellerbrand gekommen. Der Auslöser könnte ein technischer Defekt im Heizraum sein.

Am Dienstagabend erweckte kurz vor 20 Uhr eine Rauchwolke aus einem Lichtschacht in der Rheinstraße die Aufmerksamkeit von Zeugen, die daraufhin Rettungskräfte alarmierte. Wie die Polizei mitteilte, stellte sich vor Ort heraus, dass es sich um einen Kellerbrand in dem Gebäude handelt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein technischer Defekt im Heizraum brandursächlich gewesen sein. Während zwei Bewohner des Hauses evakuiert werden mussten, gelang es Einsatzkräften der Feuerwehr Rheinmünster den Brand unter Kontrolle zu bringen und zu löschen.

Keine Verletzten

Verletzt wurde durch den Brand niemand. Wie groß der Sachschaden ist, könne noch nicht abgeschätzt werden. Weitere Ermittlungen wurden von der Polizei Lichtenau aufgenommen.