Grenzkontrollen

Rheinmünster: Gesuchter Straftäter und Urkundenfälschung am Baden Airpark festgestellt

Bei Grenzkontrollen am Baden Airpark in Rheinmünster ist die Polizei am Dienstag auf mehrere Vergehen gestoßen. Neben einer offenen Haftstrafe stellten die Beamten zwei Fälle von Urkundenfälschung fest.