Hohe Buchungszahlen verzeichnet das Freizeitcenter Oberrhein in Rheinmünster und der Campingplatz Adam in Oberbruch. Sieben Monate lang waren die Plätze wegen Corona geschlossen.

Fast im Sekundentakt öffnet und schließt sich die Schranke an der Eingangspforte. Autos, voll gepackt mit Urlaubsutensilien, Wohnmobile und Wohnwagen rollen hinein. Es ist mächtig Betrieb auf der weiträumigen Anlage des Freizeitcenters Oberrhein in Rheinmünster.

Kinder planschen mit viel Spaß im Wasser, Stand-Up-Paddler versuchen, sich auf ihren wackeligen Beinen zu halten, hier werden Enten gefüttert, dort erkundet eine Familie mit dem Fahrrad das Gelände und an anderer Stelle wird der Mittagstisch vorbereitet: Urlaubsatmosphäre pur also herrscht an diesem Samstag im Freizeitcenter, das von November bis Mai wegen Corona geschlossen war, nun aber auf ein umso höheres Interesse stößt.

„Unsere Buchungszahlen sind sehr gut“, sagt Geschäftsführer Andre Junkereit, während seine Mitarbeiterinnen am Haupteingang alle Hände voll zu tun haben, um Fragen zu beantworten und sich um die Anliegen der Gäste zu kümmern.