Live-Ticker: Wer wird Bürgermeister in Rheinmünster?

Am Sonntag, 6. November, wird in Rheinmünster ein neuer Bürgermeister gewählt. Die BNN berichten ab 17.30 Uhr in einem Live-Ticker aus dem Rathaus.

Wer wird der neuer Bürgermeister von Rheinmünster? An diesem Sonntag sind die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde mit ihren rund 7.000 Einwohnern aufgerufen, zu wählen. Der parteilose Amtsinhaber Helmut Pautler tritt nach drei Amtszeiten nicht mehr an.

Mit Thomas Lachnicht, Frank Tschany, Samuel Speitelsbach und Patrick Birnesser stehen vier Bewerber auf dem Stimmzettel. Lachnicht ist Hauptamtsleiter der Stadt Gernsbach, wohnt in Bühl, ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Tschany ist verheiratet, arbeitet als Zeitungszusteller und ist darüber hinaus in der Hausmeister- und Reinigungsbranche tätig.

Speitelsbach stammt aus Ravenstein im Odenwald und trat bislang bei gut 100 Bürgermeisterwahlen an – darunter auch in einigen Kommunen im Verbreitungsgebiet von BNN/BT. Birnesser ist Abteilungsleiter für Politik, Kommunikation und Bildung beim Bundesverband der Systemgastronomie. Er ist in Rheinmünster aufgewachsen und lebt mit seiner Partnerin und dem gemeinsamen Sohn in München.

Live-Ticker der BNN zur Bürgermeisterwahl in Rheinmünster

Die BNN begleiten die Wahl in Rheinmünster ab 17.30 Uhr mit einem Live-Ticker.