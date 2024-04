Die Bundesregierung erhöht ab Mittwoch, 1. Mai 2024, die Steuern auf Flugtickets. Damit werden Flüge in diesem Sommer teurer. Wie stark, hängt vom Reiseziel ab. Das wirkt sich auf Flüge am Baden-Airpark und an den Flughäfen in Frankfurt und Stuttgart unterschiedlich aus.

Ticketsteuer: Fluggesellschaft fordern Differenz rückwirkend nach

Einzelne Fluggesellschaften versuchen, die Mehrkosten bei bereits gebuchten Flügen ab Mai nachzufordern. Ist das erlaubt? Und wie viel macht die Erhöhung genau aus?

Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Warum werden Flüge ab Mittwoch teurer?

Die Steuer auf Flugtickets von deutschen Abflugorten steigt erneut. Dadurch werden Flüge teurer – auch am Baden-Airpark.

Warum erhöht die Bundesregierung die Steuer?

Mit der höheren Luftverkehrsteuer will die Bundesregierung nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Milliardenlöcher im Haushalt stopfen. Sie betrifft sämtliche Passagierflüge, die von deutschen Flughäfen abheben. In der EU erheben nur neun von 27 Mitgliedstaaten eine Ticketsteuer. Die deutsche Abgabe gehörte schon vor der Erhöhung mit zu den höchsten.

Wer muss die Luftverkehrsteuer zahlen?

Grundsätzlich müssen die Fluggesellschaften die Steuer bezahlen. Sie dürfen die Kosten aber an Fluggäste weitergeben. Deshalb ist davon auszugehen, dass sie beim Preis der Flugtickets draufschlagen werden. Die höheren Steuern werden für die Fluggesellschaften auch dann fällig, wenn die Tickets weit vor dem Stichtag gekauft wurden.

Ryanair fordert Geld von Passagieren nach

Fordern Fluggesellschaften die höheren Kosten nach?

In der Regel bleiben Fluggesellschaften auf diesen Mehrkosten sitzen oder haben sie schon vorher im Rahmen eines Risikoaufschlages eingepreist. Aber der Billigflieger Ryanair wälzt sie Berichten zufolge jetzt teils auf seine Passagiere ab.

Das Touristik-Fachportal „fvw.de“ berichtet von E-Mails, die Ryanair an Passagiere verschickt hat und in denen sie diese vor die Wahl stellte: Die Differenz zwischen der bereits gezahlten und nun tatsächlich für ihren Flug ab Mai anfallenden Ticketsteuer zahlen – oder der Flug wird storniert. Dann gibt es zwar das Geld fürs Ticket zurück. Doch Betroffene müssten sich dann ein neues und vermutlich teureres Ticket kaufen.

Wie sieht es bei anderen Airlines aus?

Bisher ist dazu nichts Konkretes bekannt. Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) teilte mit, dass deutsche Airlines die Differenz in der Steuerhöhe nicht rückwirkend einfordern können – anders als die irische Ryanair. Das gilt für Tickets, die vor dem 28. März gekauft wurden, als die Gesetzesänderung in Kraft trat und deren Abflug ab Mai ist. Im Zeitraum zwischen Ende März und Mai stand es den Fluggesellschaften frei, die höheren Steuern schon auf den Ticketpreis draufzuschlagen.

Das weiß Ryanair auch: Es bräuchte Kunden, die das wegen der 3 bis 12 Euro mehr machen. Karolina Wojtal

Europäisches Verbraucherzentrum

Ist die Nachforderung von Ryanair erlaubt?

Ryanair verweist auf eine Klausel in den eigenen Geschäftsbedingungen. Das sei kein einfaches Thema, sagt Karolina Wojtal, Reiserechtsexpertin beim Europäischen Verbraucherzentrum gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Die Klausel muss Preisanpassungen nach oben und unten beinhalten, ein Kündigungsrecht einräumen und nach oben gedeckelt sein.

In Deutschland komme hinzu, so Wojtal, dass nachträgliche Preisanpassungen erst ab vier Monaten nach Vertragsschluss erlaubt seien. Wehren könne man sich nur, indem man rechtlich dagegen vorgeht. „Das weiß Ryanair auch: Es bräuchte Kunden, die das wegen der 3 bis 12 Euro mehr machen und idealerweise rechtsschutzversichert sind“, sagte Wojtal.

So viel teurer werden die Flüge am Baden-Airpark, in Frankfurt und Stuttgart

Was macht die Erhöhung in Zahlen aus?

Wie stark sich der Preis für das Flugticket erhöht, hängt vom Reiseziel ab. Es gibt drei Abstufungen, bei denen sich die Steuer auf 15,53 Euro (von 13,03 Euro), 39,34 Euro (von 33,01 Euro) und 70,83 Euro (59,43 Euro) erhöht.

Bei Kurzstreckenflügen fällt die Erhöhung noch am niedrigsten aus. Dazu zählen grundsätzlich alle europäischen Reiseziele. Party-Urlauber zahlen etwa für den Flug nach Palma der Mallorca 2,50 Euro mehr. Teurer wird es für Mittel- und Langstreckenflüge. In die mittlere Kategorie fallen Ziele wie Dubai, das israelische Tel Aviv oder die Stadt Addis Abeba in Äthiopien. Hier sind es 6,33 Euro mehr. Bei Fernflügen wie in die USA, nach Australien oder nach Südostasien sind es 11,40 Euro mehr.

Wie wirkt sich die Erhöhung am Baden-Airpark aus?

Alle Ziele mit Abflug am Baden-Airpark zählen in dieser Einordnung als Kurzstreckenflüge. Der Preis erhöht sich bei allen Flügen um 2,50 Euro. Anders sieht es an den Flughäfen in Frankfurt und Stuttgart aus. Dort werden auch Mittel- und Langstreckenflüge angeboten. Hier lohnt es sich, sich vorab zu informieren.

Welche Kritik gibt es an der Steuererhöhung noch?

Erst 2020 wurden die Steuersätze deutlich erhöht. Im Vergleich zum Jahr 2019 haben sie sich mehr als verdoppelt. Zudem sind die Preise für Flüge in Deutschland im internationalen Vergleich ohnehin hoch.

Was kritisieren Branchenverbände?

Dass Deutschland ein teures Pflaster für Passagierflüge geworden ist, hat dem Deutschen Reiseverband zufolge auch langfristige Auswirkungen. Während das Sitzplatzangebot hierzulande erst rund 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erreicht, wird in den meisten anderen europäischen Ländern längst wieder so viel geflogen wie vor der Pandemie.

Welche Folgen haben die hohen Flugkosten?

Billiggesellschaften wie Ryanair, Easyjet oder Wizz Air setzen ihre Flugzeuge in Märkten mit geringeren Eingangskosten ein, weil sie dort einfacher ihre Gewinnschwelle erreichen. Ihr Angebot von Flügen mit billigen Tickets wächst in Italien, Spanien oder Polen, während es für die Konsumenten in Deutschland schon deutlich geschrumpft ist.