Streik am Baden-Airpark: Fluggäste müssen Zeit mitbringen

Kurz vor knapp, am Donnerstagnachmittag, trudelt sie dann doch ein, die Streikankündigung für den Baden-Airpark. Das Personal der für die Sicherheitskontrollen zuständigen Firma wird sich am bundesweiten Warnstreik beteiligen.

Der Flughafen wird versuchen, einen Notbetrieb aufrecht zu erhalten, rechnet aber mit deutlichen Verzögerungen bei der Abfertigung an den Sicherheitsschleusen und kann auch Flugstreichungen nicht ausschließen.

Fluggäste sollten in jedem Fall deutlich vor Abflug ihrer Maschine am Airport sein, sagt Airpark-Chef Uwe Kotzan. Die Ankündigung des Streiks hatte ihn und das Team der Airpark-Verantwortlichen einigermaßen überrascht, da sie, so Kotzan, „auf den letzten Drücker erfolgt sei“. Die Ausmaße ließen sich daher gar nicht genau abschätzen.

Auf der Internetseite des Airpark heißt es: „Wir empfehlen unseren Passagieren, den Flugstatus von Eurowings, Ryanair und Wizz Air noch vor Antritt der Anreise zum Flughafen zu überprüfen und bereits drei Stunden vor dem Abflug am Flughafen zu sein. Planen Sie außerdem bitte mehr Zeit für die Anreise ein, da auch die Bahn von einem Streik betroffen ist“.

Die Flughafen-Buslinien sollen demnach jedoch planmäßig verkehren. Auslöser des Streiks sind die Tarifgespräche in der Sicherheitsbranche. Sie laufen unter dem Radar der Öffentlichkeit, da sie von den aktuellen Verhandlungen von Verdi im öffentlichen Dienst und den Streiks bei der Bahn überlagert werden.

„Die Verhandlungen und Streiks des Sicherheitspersonals an Flughäfen haben damit aber nichts zu tun“, stellt Airpark-Chef Uwe Kotzan klar – auch wenn die Sicherheitskontrollen in Rheinmünster vom Regierungspräsidium und somit der öffentlichen Hand beauftragt werden.

„Bei den Verhandlungen in der Sicherheitsbranche an den Flughäfen geht es nicht um ein generelles Lohnplus, sondern um die Ausgestaltung von Zuschlägen, beispielsweise für Nacht- und Feiertagsschichten.“ Die Sicherheitskontrollen am Baden-Airpark werden von einer Privatfirma im Auftrag des Regierungspräsidiums durchgeführt.

In der Vergangenheit gerieten die Kontrollen mehrfach in die Schlagzeilen, mal weil die Firma laut Gewerkschaft Gehälter verspätet, zahlte, mal weil die Sicherheitsabfertigung nicht schnell genug bewältigt werden konnte und Fluggäste deshalb ihren Flug verpassten.

Bundesweit sind rund 45.200 Passagiere von den Streiks betroffen

Bundesweit fielen am Donnerstag jede Menge Flüge wegen des Warnstreiks des Sicherheitspersonals aus. In Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg fielen am Donnerstag insgesamt Hunderte Flüge aus. Der Flughafenverband ADV teilte mit, dass rund 45.200 Passagiere direkt betroffen sein würden. Am Freitag wird der Ausstand auch auf Stuttgart ausgeweitet.