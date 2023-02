Luftballons und Spruchbänder

Thomas Lachnicht tritt Bürgermeister-Amt an: Neuer Rathauschef in Rheinmünster herzlich begrüßt

Am 6. November wurde Thomas Lachnicht im ersten Wahlgang mit großer Mehrheit zum Bürgermeister von Rheinmünster gewählt. Nun hat er sein Amt angetreten. Wie war denn das so am ersten Arbeitstag?