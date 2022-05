Vermeintliche Maschinenpistole alarmiert Polizisten am Baden Airpark in Rheinmünster

Röntgenscanner an Flughäfen gestatten oftmals Einblicke auf wundersame Gepäckstücke. Diese Erfahrung haben auch die Beamten am Baden Airpark gemacht.

Einige ungewöhnliche Gepäckstücke haben die Beamten des Polizeipostens am Baden Airpark in Rheinmünster in den vergangenen beiden Wochen durch den Röntgenscanner geschleust.

Wie die Polizei mitteilte, war die Aufregung Ende April groß, als sich beim Röntgen eines Gepäckstücks scheinbar eine Maschinenpistole zeigte. Später atmeten die Beamten auf, denn es stellte sich heraus, dass der Passagier lediglich eine Flasche Brandy dabei hatte, die wie eine Waffe geformt war.

Anfang Mai wurden die Beamten dann auf ein Handgepäckstück aufmerksam, in dem zahlreiche Kabel miteinander verdrahtet zu sein schienen. Der Gedanke an eine Bombe lag nahe, doch gaben die Beamten auch hier schnell Entwarnung: Der Besitzer einer Gitarre hatte diese nachträglich mit einem sogenannten Tongeber ausgestattet, weshalb eine Verkabelung notwendig war.