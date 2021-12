Zwei Verletzte nach Unfall auf der L85 bei Rheinmünster-Schwarzach

Bei einem Unfall auf der L85 sind am Donnerstagmittag zwei Fahrzeuge zwischen Rheinmünster-Schwarzach und Bühl-Oberbruch zusammengekracht. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 11.15 Uhr auf Höhe der Kreuzung mit der L80 in Richtung Leiberstung.

Eine Autofahrerin soll Polizeiangaben zufolge vermutlich in einer Kurve mit den Rädern in den Grünstreifen neben der Straße gekommen und anschließend in den Gegenverkehr geraten sein. Dort stieß sie mit einem Transporter zusammen. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein Feld neben der Straße geschleudert.

Die Autofahrerin und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Anschließend kamen sie in umliegende Krankenhäuser. Der Transporter-Fahrer blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Rheinmünster, ein Rettungshubschrauber sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort im Einsatz. Der Rettungshubschrauber konnte nach kurzer Unterstützung wieder ohne Patient abrücken. Die L85 ist derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.