Rollerfahrer flüchten vor Polizeikontrolle in Bühl

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in Bühl einen flüchtigen 16-Jährigen gefasst, der ohne Führerschein mit seinem Roller vor der Polizei geflüchtet war.

Am Dienstagnachmittag sind in Bühl mehrere Rollerfahrer bei einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die Polizei teilte mit, dass die Polizisten gegen 17.15 Uhr drei Leichtkraftradfahrer auf der Schwarzwaldstraße kontrollieren wollten, als die Zweiradfahrer in verschiedene Richtungen flüchteten.

Nach kurzer Verfolgung, gelang es den Ordnungshütern einen 16-jährigen zu stoppen. Der Jugendliche muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Wegen des Verdachts, dass sein Zweirad unerlaubt modifiziert wurde, wurde es für weitere Überprüfungen sichergestellt.