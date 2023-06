Rotes Kreuz zieht in Bühl vorübergehend in Container

Seit nahezu 30 Jahren schrillen bei einem Unfall die Alarmglocken in der Bühler Rettungswache. Dann geht in der Siemensstraße alles ganz schnell und der Rettungswagen mit den Sanitätern eilt aus der Einfahrt, um schnellstmöglich an den Einsatzort zu gelangen. Mit den Jahren haben die Anforderungen an den Rettungsdienst permanent zugenommen, neue Aufgaben sind hinzugekommen.

„Um die Qualität des Rettungswesens in der Region weiter zu verbessern, erweitern wir hier in Bühl die Kapazität und schaffen moderne Arbeitsbedingungen“, setzt Felix Brenneisen, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Bühl-Achern, auseinander. Die Crew des Rettungsdienstes zieht nun für die Zeit des umfassenden Umbaus der alten Rettungswache in 14 klimatisierte Container um.

„Das ist ein großes Ereignis für das Rettungswesen hier in Bühl, das uns voraussichtlich eineinhalb Jahre beschäftigen wird, bis die umgestaltete und erweiterte Rettungswache hier fertig sein wird. Wir gehen von einer Investition von 1,8 Millionen aus, wovon das Land Baden-Württemberg rund 840.000 Euro übernehmen wird“, setzt DRK-Chef Felix Brenneisen zu Beginn des Baustarts auseinander. Eine halbe Million steuern die Krankenkassen bei.

Erhöhte Anforderungen für Rettungsdienst

Die grundlegende Sanierung der seit 1995 bestehenden Rettungswache erfolge in mehreren Teilschritten. Zuerst wird die komplette Dachkonstruktion abgetragen und neu aufgebaut. „Dabei wird auch die Fahrzeughalle erweitert, da im Zuge der Anforderungen des neuen Rettungsdienstplanes, der seit Herbst 2021 gilt, erweiterte Vorschriften für den Rettungsdienst gelten“, führt Felix Brenneisen weiter aus.

Die Rede ist von einem zusätzlichen Rettungsfahrzeug, das in Bühl dauerhaft stationiert werden soll. Zudem werde die Waschhalle ergänzt und vor allem bekommen die Mitarbeitenden moderne Sozial- und Aufenthaltsräume. „Durch die Erweiterung der Kapazität und die Schaffung moderner Arbeitsbedingungen wird die Rettungswache Bühl den Anforderungen einer effektiven Notfallversorgung gerecht werden“, blickt Brenneisen in die nahe Zukunft.

Künftig könnten die Rettungskräfte auch direkt von den Ruheräumen in die Fahrzeughalle eilen. Derzeit sind rund 35 Mitarbeiter auf der Rettungswache beschäftigt, mit dem geplanten zusätzlichen Rettungswagen werden zehn weitere hinzukommen. Damit sind dann drei Rettungswagen, einer davon in Oberbruch, sowie ein Notarztfahrzeug und zwei Krankentransportwagen in Bühl stationiert.

Die temporär aufgestellten Container seien eine pragmatische Übergangslösung für die Besetzung der Wache während der Bauphase. „Während der Umbau- und Neubaumaßnahmen wird die Rettungswache Bühl weiterhin ihren Betrieb aufrecht erhalten und die Einsatzbereitschaft sicherstellen“, ergänzt der DRK-Kreisverbandschef.