70 Jahre Baden-Württemberg

Bühl galt als feste Bastion der Altbadener-Bewegung

Sieben Jahrzehnte ist es her, da wurde aus Baden und Württemberg ein Baden-Württemberg. In Bühl erinnert man sich noch gut an den damaligen Zusammenschluss. Die BNN bringen drei Altbadener zurück an den Stammtisch.