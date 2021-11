Steigende Infektionszahlen

Rückkehr zu kostenlosen Corona-Tests: Die Zelte in Bühl sind wieder geöffnet

In Bühl dreht sich die Situation ein weiteres Mal: Nahezu alle Anbieter von Corona-Schnelltests gehen wieder an den Start und bieten diese kostenfrei an. Zuletzt war die Nachfrage wegen der Gebühren eingebrochen.