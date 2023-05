Das Vinarium im Bühler Stadtteil Vimbuch steht für hochwertige Weine aus dem europäischen Süden ebenso wie aus Deutschland. die Idee zu dem Weinhandel hat seinen Ursprung an der Côte d’Azur.

In Vimbuch steckt auch ein bisschen Cannes. Im Carlton, dem legendären Hotel an der Promenade de la Croisette, hat Hans-Jörg Kist einst als Assistent der Rezeption die französische Lebensart kennen und schätzen gelernt. Es war vor allem der kulinarische Teil des savoir vivre, der Kunst, das Leben zu genießen, die ihn überzeugte.

Ein bisschen etwas davon wollte er mit zurück nach Deutschland nehmen. Das ist die Keimzelle des Vinariums Zink. Aufgehen sollte die Saat mit der Gründung des Weinhandels vor mittlerweile 30 Jahren. Mit verschiedenen Veranstaltungen feiert das Unternehmen den runden Geburtstag.

Die Vorgeschichte beginnt bereits 1936, als das Bühlertäler Unternehmen Zink ins Handelsregister eingetragen wird. Josef Zink, der Gründer, holt 1959 seinen Neffen Hans-Jörg Kist ins Unternehmen. Dieser beginnt mit den Erfahrungen von der Côte d’Azur bald mit dem Import französischer Weine.

Los ging’s mit elsässischem Wein

Ganz neu war das Thema für das Unternehmen nicht, schon Josef Zink hatte mit Wein gehandelt, allerdings mit deutschem. „Er war ein Liebhaber des Moselweins“, erinnert sich sein Neffe. Hans-Jörg Kist begann mit elsässischem Wein. Seine Kunden fand er in erster Linie in der Gastronomie und der Hotellerie zwischen Karlsruhe und Offenburg sowie in den Hotels entlang der Schwarzwaldhochstraße.

1965 zog das Einzelhandels-Unternehmen von Bühlertal nach Vimbuch um. Ein Jahrzehnt später reagierte es auf den stärker gewordenen Wettbewerbsdrucks, der Supermarkt am Ortsrand hatte sich angesiedelt. Der Einzelhändler wurde zum Großhändler. Für den Wein aber setzte Kist auch auf die Direktvermarktung und etablierte 1993 das Vinarium, das an das heute 40 Mitarbeiter zählende Unternehmen Zink angegliedert ist. „Wir wollten einen größeren, auch privaten Kundenkreis ansprechen“, sagt Kists Sohn Hans-Christian, der mittlerweile alleiniger Inhaber des Vinariums ist.

Vinarium ist bundesweit aktiv

Vor allem Weine aus Frankreich und Italien sind es, die über Vimbuch den Weg zu den Genießern finden. Aber auch Gewächse aus Spanien, Österreich, Portugal und der Neuen Welt gehören zum Spektrum. Und auch der deutsche Wein ist mit einem Anteil von 30 Prozent prominent vertreten. Im Lager stehen Kisten unter anderem Weine aus dem Kaiserstuhl und dem Markgräflerland, aber auch aus der Ortenau.

Mit den Winzern im Sortiment pflegt Hans-Christian Kist gemeinsam mit Francois Henninger einen regen Austausch. Der Elsässer ist als Hobbykoch nicht nur Stammgast auf dem Straßburger Wochenmarkt, er hat beste Kontakte zu den Weinhändlern in der Metropole. Aus seinem umfangreichen Wissen schöpft er, wenn er im Vinarium die Kunden berät.

Von Vimbuch aus gehen die Weine mit dem eigenen Fuhrpark in eine Region von einem Radius von 100 Kilometern, eine Spedition steuert auch Ziele darüber hinaus an, berichtet Hans-Christian Kist. Seit 2009 wird der Wein auch über einen eigenen Webshop vertrieben.

Lieblingswein? „Gibt es nicht“

Welche Trends erkennt der Experte in der Weinwelt? Da hat Hans-Christian Kist einige parat. Die Weine hätten, was mit dem Klimawandel zusammenhänge, oft mehr Alkohol. Gleichzeitig steige die Nachfrage nach alkoholfreien Weinen.

Ein guter Wein soll schmecken und dazu animieren, noch ein zweites oder drittes Glas zu trinken. Hans-Christian Kist, Inhaber Vinarium

Regionalität sei wichtig, Pilzwiderstandsfähige Rebsorten, kurz Piwis, trendeten: „Da wird sich in bestimmten Bereichen sicher etwas durchsetzen.“ Biologischer und biodynamischer An- und Ausbau sei ebenfalls zunehmend verbreitet, weil dies beispielsweise den Boden ebenso wie die Belüftung fördere und eine bessere Versorgung des Rebstocks mit Nährstoffen gewährleiste. „Man kann mit niedrigeren Öchsle-Graden lesen, was dem Wein zugutekommt“, sagt Kist.

Und welche Weine haben die Experten gerne im eigenen Glas? Hans-Jörg Kist schwört auf den Riesling: „Das ist immer noch meine Nummer eins.“

Es ist eine Rebsorte, die zum Leidwesen des Sohns immer weniger nachgefragt werde. Er selbst legt sich nicht fest. „Ein guter Wein soll schmecken und dazu animieren, noch ein zweites oder drittes Glas zu trinken“, beschreibt er seine Philosophie. Einen Lieblingswein leitet er daraus nicht ab: „Den gibt es nicht. Das ist völlig situationsbedingt.“