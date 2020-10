500 neue Stellen geplant

Schaeffler setzt in Bühl künftig auf E-Motoren

Eingebrochene Absatzzahlen und Technologiewandel: In der Krise der Autoindustrie strebt Schaeffler die Fertigung von E-Motoren in Bühl an. Bis 2025 soll der erste Motor ausgeliefert werden. 500 Stellen würden geschaffen.