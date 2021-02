Beim Automobilzulieferer Schaeffler drohen Stellenabbau und Werksschließungen. Dagegen wurde an einem bundesweiten Aktionstag auch am Standort Bühl protestiert. Die Demonstranten spielten Ennio Morricones Melodie aus „Spiel mir das Lied vom Tod“.

Ennio Morricones Musik aus „Spiel mir das Lied vom Tod“ dröhnt aus zwei riesigen Lautsprecherboxen, die die Gewerkschafter am Heck eines SUV befestigt haben. Die kleine Gruppe setzt sich in der Industriestraße in Bewegung.

Der Marsch, den zwei Polizeifahrzeugen begleiten, führt am gesamten Werksgelände der Firma Schaeffler vorbei. Als die Demonstranten in die Rheinstraße in Richtung Vimbuch abbiegen, hat sich längst ein kleiner Stau hinter ihnen gebildet.

Maja Reusch, die Zweite Bevollmächtigte der IG Metall, ist aus Offenburg angereist. „Das ist ein bundesweiter Aktionstag an allen Schaeffler-Standorten“, erklärt sie gegenüber dieser Redaktion. „Insgesamt will das Unternehmen rund 4.400 Stellen abbauen.“

Demonstration unter dem Motto „Zukunft für unsere Standorte“

Die Werke in Eltmann, Wuppertal und Köln sind sogar von Schließung bedroht. Aus diesem Grund haben der Gesamtbetriebsrat des Konzerns und die IG Metall unter dem Motto „Zukunft für unsere Standorte“ zur Demonstration aufgerufen. „Die Transformation darf nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen“, meint Reusch. Sie lobt ausdrücklich die Solidarität der Standorte, die durch den Aktionstag bekräftigt wird. Statt des Stellenabbaus fordert sie eine Qualifikation der Mitarbeiter für die neue Elektromobilität.

David Springmann, Sprecher der IG Metall-Vertrauensleute bei Schaeffler, und Betriebsratsmitglied Werner Schmitt haben einen Dialog zur Krise vorbereitet, den sie in Anlehnung an den Untertitel von Stanley Kubriks filmischem Meisterwerk „2001“ unter dem Motto „A Space Odyssey“ vortragen. Sie verballhornen damit das Restrukturierungsprogramm Space des Konzerns.

Geplanter Stellenabbau bei Schaeffler in Bühl Wie bereits mehrfach berichtet, will Schaeffler in Bühl 340 Stellen abbauen. Vor diesem Hintergrund hat der größte Arbeitgeber der Stadt im Herbst ein Programm begonnen, das Mitarbeiter bis zum 31. März mit finanziellen Anreizen zum Aufhebungsvertrag oder zur Altersteilzeit bewegen soll. Die Vertrauensleute der IG Metall zeigten sich im Interview mit dieser Redaktion verärgert, weil das Geschäft beim Bühler Automobilzulieferer aus ihrer Sicht trotz Pandemie aktuell gut läuft. Das Unternehmen habe die Prognose für 2020 trotz Corona deutlich übertroffen. Während auf der einen Seite Stellen abgebaut würden, hole die Unternehmensleitung jetzt Leiharbeiter ins Haus, um die Spitzen abzupuffern. Petra Wolf, Pressesprecherin von Schaeffler, bezog daraufhin gegenüber dieser Zeitung Stellung: „Die Beschäftigung von Leiharbeitern ist eine kurz- und mittelfristige Maßnahme, um Kapazitätsspitzen auszugleichen. Wir sehen, dass es im Zuge der weltweiten Corona-Pandemie zu starken Schwankungen in der Produktionsauslastung kommen kann. Unsere Priorität ist es, unsere Kunden bedarfsgerecht zu beliefern. Dabei kann auch der Einsatz von Leiharbeitnehmern nötig werden.“

„Worum geht’s?“ fragt Schmitt. „Es ist ein Protest gegen Standortschließungen im Rahmen von Space“, entgegnet Springmann. „Auch unser Bühler Standort ist davon betroffen.“ Er betont, dass die von Space betroffenen örtlichen Arbeitnehmervertretungen sich intensiv Gedanken machen, wie es weitergehen könne. „Wir erarbeiten Alternativkonzepte, um Schließungen und Arbeitsplatzabbau zu vermeiden.“

Situation mehrere Standorte ist noch unklar

Werner Schmitt berichtet aber auch von positiven Entwicklungen: „Die ursprünglich ablehnende Haltung des Managements ist inzwischen einem Entgegenkommen gewichen. Mittlerweile ist unklar, ob die geplanten Schließungen der Standorte Eltmann, Wuppertal und Köln beibehalten werden sollen. Die Situation der Standorte Steinhagen, Luckenwalde und Clausthal-Zellerfeld ist wohl immer noch unklar. Wer dort arbeitet, für den steht die Zukunft auf dem Spiel. Der sitzt vermutlich im Space-Shuttle in Richtung Arbeitslosigkeit.“

Wir appellieren an das soziale Gewissen des Familienunternehmens. David Springmann, Vertrauensmann IG Metall

„Gewinnmaximierung ist nicht alles“, betont Schmitt in seinem Dialog mit Springmann. „Wir appellieren an das soziale Gewissen des Familienunternehmens.“ Es gibt Beifall. „Das Unternehmen trägt nicht nur Verantwortung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern für die ganze Region“, ergänzt Springmann.

Zum Abschluss gibt es ein Gruppenfoto mit dem Schaeffler-Hauptgebäude im Hintergrund. Die Transparente und die roten Fahnen werden noch einmal entrollt. „Jobs für die Zukunft sichern“, steht auf einem.