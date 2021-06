Erneut Probleme beim Schlachthof Bühl: Polizei und Veterinäramt vor Ort

Es ist nicht das erste Mal: Beim Schlachthof in Bühl gibt es offensichtlich nur schwer lösbare Probleme bei der Abfertigung von dort angelieferten Tieren.

Die Einsatzgruppe Gewerbe und Umwelt der Polizei rückte am Donnerstag auf dem Gelände in der Industriestraße an, weil dort rund 150 Tiere, überwiegend Schweine, aufliefen, bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg dieser Zeitung.

„Die 150 Tiere sind bereits am Dienstag auf dem Bühler Schlachthof angeliefert worden und sollten am Mittwoch geschlachtet werden. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Betriebsablauf war dies jedoch nicht möglich, so dass die Kollegen und das Veterinäramt verständigt wurden“, erklärte der Sprecher weiter.