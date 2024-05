Konzert

Schlagersänger Semino Rossi begeistert in Bühl am Muttertag

Man kennt ihn von den großen Bühnen der deutschen Fernseh-Schlagerwelt. Am vergangenen Sonntag trat Semino Rossi im Bühler Bürgerhaus auf. Was der Sänger seinen Fans am Muttertag zu sagen hatte.