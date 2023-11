Physiotherapie hilft dabei, Schmerzen zu lindern und zu beseitigen. ATHLETICO in Bühl hat sich auf zahlreiche Behandlungsmethoden spezialisiert. Das Credo der Praxis: Im Mittelpunkt steht der Patient.

Woher kommen die Beschwerden? Wie kann man diese lindern und beseitigen? Und: Wie kann man den erreichten Zustand stabilisieren? Diese drei Fragen stellt das Physiotherapiezentrum ATHLETICO bei der Behandlung ihrer Patienten in den Fokus.

„Uns ist es wichtig, patientenorientiert zu arbeiten“, sagt Andreas Macau. Er ist Inhaber des 2021 gegründeten Physiotherapiezentrums in der Bühler Hauptstraße 1b. Patienten werden daher aktiv in den Genesungsprozess eingebunden – was auf lange Sicht effektiver ist als passive Behandlungen.

Die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit steht im Mittelpunkt

Macau und sein motiviertes Team an Physiotherapeuten verfolgen ein Ziel: die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des menschlichen Körpers wiederherzustellen, zu verbessern oder zu erhalten – ganz gleich, ob es sich um die OP-Nachsorge handelt, orthopädischen Erkrankungen oder medizinisches Training an Geräten.

Visitenkarte: ATHLETICO Physiotherapie ATHLETICO Physiotherapie und Medical Fitness Hauptstraße 1b, 77815 Bühl E-Mail: info@athletico-buehl.de, Telefonnummer: (0 72 23) 7 67 11 17 Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag: 7 bis 19 Uhr Freitag: 7 bis 13 Uhr

Sobald Patienten eine Überweisung durch den Hausarzt oder einen Facharzt haben, steht dem Beginn der Behandlung nichts mehr im Weg.

Bei Terminflexibilität bekommen Patienten innerhalb von 24 Stunden ihren ersten Termin. Behandelt werden Versicherte von privaten oder gesetzlichen Krankenkassen.

ATHLETICO bietet verschiedene Therapiemöglichkeiten

Das hoch qualifizierte Team bietet eine Reihe von Behandlungen an. Bei der manuellen Therapie werden Muskeln, Gelenke und deren Zusammenspiel mithilfe von Traktions- und Mobilisationstechniken behandelt.

Eine aktive Behandlung mit angepassten Übungen steht bei der Krankengymnastik im Fokus, während im Rahmen der Elektrotherapie elektrischer Strom zu therapeutischen Zwecken eingesetzt wird, um damit die Muskulatur zu lockern oder anzuregen. Ultraschallwellen kommen zum Einsatz, wenn das Gewebe verletzt ist oder bei Gelenkschmerzen.

Daneben bietet ATHLETICO Traktionsbehandlung, Wärme- und Kältetherapie, Krankengymnastik am Gerät, manuelle Lymphdrainage, klassische Massagentherapie, Kinesio Taping, CMD Behandlung sowie Sportphysiotherapie.

„Bei ATHLETICO steht nicht Ihre Krankheit im Vordergrund, sondern Sie: Ihre Ziele, Ihre Lebensqualität, Ihre Leistungsfähigkeit“, sagt Inhaber Macau.