Früher waren Wassermühlen im Schwarzwald weitverbreitet. Heute stehen noch zahlreiche, aber nur wenige sind noch in Betrieb. Wir stellen eine Auswahl an schönen historischen Mühlen vor.

Mühlen haben im Schwarzwald eine jahrhundertelange Tradition. Auf Höfen und als gemeinschaftliche Einrichtung im Dorf sorgten von Bergbächen angetriebene Wasserräder für die notwendige Energie. Einige waren auch Besitz von Klöstern.

Mahl-, Säge-, Öl-, Hammer- und Kugelmühlen waren ein alltägliches Bild. „Der Schwarzwald war prädestiniert dafür. Aber viele Mühlen gibt es nicht mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte ein großes Mühlensterben ein“, sagt Uwe Schittenhelm, stellvertretender Vorsitzender des baden-württembergischen Landesverbandes der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung.

Doch immer noch gibt es viele historische Mühlen. Die wenigsten sind allerdings noch in Betrieb.

Im Folgenden eine Auswahl an Mühlen-Wanderwegen – und sehenswerten historischen Mühlen, von denen einige auch am Deutschen Mühlentag offen sind

Geiserschmiede in Bühlertal

Ein beliebtes Ausflugsziel ist die alte Geiserschmiede in Bühlertal. Erstmals erwähnt wurde sie vor mehr als 470 Jahren als Mahlmühle – in einem Gebäude aus dem Jahr 1767.

1891 wurde sie zur Hammerschmiede umgebaut. Seit 1999 ist die original erhaltene Schmiede ein „lebendiges Museum“, das überwiegend ehrenamtlich betrieben wird.

Geöffnet ist jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat. Es gibt regelmäßig Schmiede-Vorführungen, die nach Angaben von Museumsleiterin Ina Stirn auf großes Interesse stoßen. Und: In der Geiserschmiede können Paare heiraten. www.museum-geiserschmiede.de

Mühlenrundweg Ottenhöfen

Die Gemeinde Ottenhöfen im Ortenaukreis wird auch das Mühlendorf genannt. Denn entlang des rund 13 Kilometer langen Mühlenrundwegs stehen acht restaurierte, typische Schwarzwälder Getreidemühlen und eine ungewöhnliche Hammerschmiede. Diese Hammer- und Schleifmühle aus dem 19. Jahrhundert, die mit dem Wasser der Acher betrieben wird, ist original erhalten.

Aber auch die Getreidemühlen – der Köningerhof, die Benz-Mühle am Bach, der Schmälzlehof, die Koppmühle am Hagenstein, die Bühler Mühle, die Schulz-Buhre-Mühle, die Benz-Mühle am Unterwasser etwas abseits und die rund 180 Jahre alte Rainbauernmühle – sind einen Besuch wert. www.ortenau-tourismus.de

Wassermuseum Maisenbacher Sägmühle bei Bad Liebenzell

Der denkmalgeschützten Mühle am Längenbach hat der Verein Wassermuseum Maisenbacher Sägmühle seit 2016 neues Leben eingehaucht. In einer Dauerausstellung wird im Museum das Element Wasser begreiflich gemacht.

Technische, wissenschaftliche, politische und ökologische Gesichtspunkte sind unter anderem Thema. Stationen zum Ausprobieren und Experimentieren kommen hinzu. Das Museum ist sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. www.wassermuseum-badliebenzell.de

Mönchhofsägemühle im Waldachtal

Im Waldachtal bei Horb im Schwarzwald liegt die rund 500 Jahre alte Mönchhofsägemühle. In dem Kulturdenkmal wird den Winter über noch traditionell Holz gesägt. „Das ist einmalig“, erklärt Inhaber Uwe Schittenheln. Grund für die seltene große und massive Bauweise sei, dass die Mühle bis 1960 zum Kloster Bebenhausen bei Tübingen gehört habe.

Heute ist die Mühle auch ein Erlebnisort. Regelmäßig verwandelt sich der alte Sägeraum in eine Vesperstube, zudem gibt es wöchentlich Besichtigungstermine. www.moenchhofsaegemuehle.de

Mühle des Jägertonihofs bei Schuttertal

Erstmals erwähnt wurde die Jägertonihof-Mühle bereits im Jahr 1511. Die Mühle stellt eine Besonderheit dar, da die per Wasserrad angetriebene Getreidemühle in einen Kornspeicher integriert ist. Der Kornkasten und der Mahlstuhl stammen aus dem 18. Jahrhundert.

Das alte Wasserrad treibt auch eine Gerstenstampfe, einen Generator und eine Kreissäge an. Es gibt ganzjährig Führungen, bei denen die Mühle im Betrieb zu erleben ist. Der Hof ist ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb im Vollerwerb. www.jaegertonihof.de

Vollmers Mühle und Deckerhofmühle in Seebach

Ebenfalls ein Zeugnis ökologischer Energiegewinnung durch Wasserkraft ist Vollmers Mühle in Seebach. Sie zählt zu den schönsten Mahlmühlen im Schwarzwald. Nach der Stilllegung um 1970 begann der Verfall. Doch ab 1976 wurde die Mühle restauriert und dreht sich seit 1978 wie zu alten Zeiten. Es gibt Besichtigungen, Brauchtumsabende und Mühlenfeste.

Die Mühle des Deckerhofs stammt aus dem Jahr 1792. Heute dreht sich nach Angaben der Tourist-Information Seebach in beiden Mühlen auch eine moderne Turbine zur Stromgewinnung. Beim Deckerhof sorgte die Kombination von alter und neuer Energiegewinnung dafür, dass 2002 im Wettbewerb „Förderung konkreter Projekte zur lokalen Agenda 21“ des Landes ein Preis verliehen wurde.

Mühlenbesichtigungen werden von Mai bis Oktober jeden zweiten Mittwoch von 18 bis 19 Uhr angeboten. www.seebach.de, www.vollmersmuehle.de

Mühlenwanderweg in Ettenheim

Entlang des rund 7,5 Kilometer langen Mühlenwanderwegs Ettenheim liegen zwölf Bauernmühlen aus dem 17. Jahrhundert, die teilweise noch in Betrieb sind. Wie es in einem Flyer der Stadt heißt, gab es seit „altersher viele Mühlen. Denn das Kloster Benediktiner Abtei Ettenheimmünster hatte seit seiner Entstehung im achten Jahrhundert das Recht, Mühlen zu errichten“.

Neben historischen Öl-, Säge- und Getreidemühlen gibt es die Belzmühle. In dieser sogenannten Lohmühle wurde früher die Eichen- und Fichtenrinde für die Ledergerbung gemahlen. www.ettenheim.de

Kühnerhofmühlen im Sasbachtal

Der Kühnerhof ist das älteste Gebäude-Ensemble in Sasbach und ein Kulturgut. Außergewöhnlich ist, dass sich eine große Getreide- und eine Sägemühle unter einem Dach befinden. Darüber hinaus sind Wirtschaftsgebäude, Stallungen und das Wohnhaus des Müllers mit Stube und Küche noch vorhanden.

Zusammen mit der Familie Kühner kümmert sich ein Verein um Veranstaltungen. Lesungen, Konzerte, Brotbacken, Führungen stehen im Programm. Auf dem Kühnerhof kann man zudem standesamtlich heiraten. www.kuehnerhof.de

Hexenlochmühle bei Furtwangen

In einem Tal zwischen St. Märgen und Furtwangen liegt die Hexenlochmühle. Erbaut wurde die Schwarzwaldmühle 1825. Seit 1839 befindet sie sich in Familienbesitz. Nach Angaben des Tourismusverbands Hochschwarzwald ist sie die einzige Mühle im Schwarzwald, die von zwei Wasserrädern angetrieben wird. www.hexenlochmuehle.de